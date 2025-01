Enzo Elias mira 2025 iluminado para representar o DF no automobilismo

Se 2024 já foi muito bom, porque 2025 não pode ser ainda melhor? É esse o desejo e o pedido de Enzo Elias na virada do ano e mirando mais vitórias para a nova temporada da Stock Car. O brasiliense de 22 anos correu na categoria pela Crown na edição passada, mas agora embarca em uma nova jornada na Scuderia Bandeiras, equipe que estreia no grid liderada pelo veterano Átila Abreu. Antes de voltar a acelerar, o foco segue o mesmo: levar Brasília até o topo do automobilismo nacional.

No começo de 2024, o objetivo do piloto era se estabelecer ainda mais na categoria e brigar no pelotão da frente. Dito e feito. Foram quatro pódios em 12 etapas e o ponto alto de vencer a corrida de estreia da Stock Car no Uruguai. De quebra, Enzo permaneceu no top-10 do campeonato de pilotos durante a maior parte do ano e ainda cravou o recorde de volta mais rápida da atual geração dos sedans em Interlagos, marca que será para sempre dele com a nova mudança nos carros em 2025.

“Muitos objetivos foram cumpridos. A gente conseguiu estruturar algo bem bacana ao longo do ano, tive corridas de recuperação, outras de liderança, umas no meio, então passei um pouco por cada experiência. Queria estar dentro do top-10 no final do campeonato, mas infelizmente na última etapa isso acabou escorregando das nossas mãos e terminei em 11º. Ainda assim, não apaga tudo que fizemos de positivo e acho que consegui me consolidar como um dos principais nomes da Stock Car, principalmente para os próximos anos”, conta Enzo ao Correio.

“A vitória no Uruguai foi a realização de um sonho. Ver tudo que você construiu e vem se dedicando durante anos acontecendo de fato. Foi muito marcante para mim, até por ser a primeira corrida lá. Ter um pódio em Belo Horizonte, minha primeira vez em um circuito de rua, algo que a gente cresce ouvindo histórias sobre. Depois o recorde de Interlagos para selar uma temporada de muita performance. É até difícil escolher um momento preferido, porque foi um ano especial”, acrescenta.

Mesmo em uma temporada positiva, houve espaço para algumas frustrações. Uma delas, sem dúvidas, foi postergar o sonho de poder correr em casa, no Autódromo Internacional Nelson Piquet. A capital federal estava programada para receber uma etapa no segundo semestre, mas a reforma do espaço não foi concluída a tempo pela segunda vez consecutiva.





















“Um dos meus maiores sonhos é poder pilotar em Brasília. Sempre quis ter essa experiência, é algo que busco desde que comecei no automobilismo, mas nunca tive a chance, porque quando saí do kart o autódromo já não funcionava mais ativamente. Esse ano as expectativas estavam altas, foi uma infelicidade, mas não tenho dúvidas que não estão medindo esforços para que no futuro a gente possa ter essa tão sonhada prova. Não só eu, mas muita gente está ansiosa aguardando por esse momento”, compartilha.

Que venha 2025

Em outra conversa com o Correio, em março do ano passado, Enzo deixou claro um objetivo pessoal que tinha para a temporada: trazer de volta a paixão do brasiliense pelo automobilismo. O desempenho na pista em 2024, apesar dos momentos de azar que custaram pontos preciosos, fizeram o jovem crer que a meta tenha sido cumprida, pelo menos como um primeiro passo para retomar o posto do DF de ser uma das capitais da modalidade de motores.

“Acredito que, de pouquinho em pouquinho, vamos plantando uma semente no coração de cada um. Estamos reacendendo essa chama e demos um passo nesse caminho, para que o DF ame cada vez mais o automobilismo. Sempre faço questão de levar Brasília comigo e representar esse povo da melhor forma possível. Acho que a vitória no Uruguai foi um momento bacana por isso também, porque quando você vê alguém do seu lugar fazendo algo positivo na maior categoria da América Latina, isso desperta algo. O meu objetivo é continuar crescendo, para as pessoas daqui sigam consumindo o automobilismo e tenham alguém para torcer, sabendo que vai brigar pelos melhores resultados”, analisa.

O período de pré-temporada está servindo para o jovem piloto descansar a mente e aproveitar a família, mas o próprio admite que não demora muito para bater a ansiedade de voltar a acelerar. Ele quer, inclusive, pisar fundo em outras categorias e buscar novos sonhos, mas sempre com o quadradinho e a torcida de casa junto.

“Tive um ciclo muito bonito com a Crown, me deram uma oportunidade muito bacana, e venho de casa nova com a Scuderia Bandeiras para 2025, que terá muitas mudanças dentro da categoria. Quero continuar fazendo outros campeonatos e um dos meus sonhos é correr o Mundial de Endurance, então vou começar a mirar mais para esse lado, mas sempre tendo foco no meu programa na Stock Car”, planeja.

“Tenho uma gratidão enorme por tudo que vivi e só posso pedir para que 2025 seja melhor. Que a gente continue crescendo e evoluindo em todas as áreas, porque acredito muito no projeto e quero aproveitar todas as oportunidades. Vamos acelerar para poder chegar em uma posição forte no final do ano e dar ainda mais orgulho para a nossa cidade”, encerra Enzo.