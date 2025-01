Zenit rejeita primeira proposta do Atlético por Artur e pede R$ 95 milhões

O jogador Artur, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do C Cerro Porte..o, durante partida v..lida pela fase de grupos, da Copa Libertadores, no Est..dio La Nueva Olla. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

O Atlético busca reforçar seu elenco com dois atacantes, um lateral-direito e um zagueiro. Um dos principais alvos da diretoria mineira é o atacante Artur, ex-Palmeiras e Bragantino. No entanto, a primeira proposta feita pelo clube foi rejeitada.

O Atlético ofereceu 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) para contar com o jogador. No entanto, o Zenit, clube russo no qual Artur atua, deseja recuperar o investimento de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 95 milhões) feito no atleta há um ano. O “Goal” antecipou a informação, confirmada pela reportagem do Jogada10.

A diretoria do Atlético pretende negociar o valor. A estratégia é usar a quantia arrecadada com a venda de Paulinho para o Palmeiras, que somou 18 milhões de euros (R$ 113 milhões), para reforçar o time. No entanto, o clube mineiro não pretende gastar esse montante quase que integralmente em Artur, já que também busca reforçar outras posições.

O nome de Artur foi sugerido à diretoria do Atlético por Paulo Pitombeira, representante do jogador. A proposta foi bem recebida por todas as partes envolvidas: o Galo tem interesse, o empresário fez a sugestão e o jogador deseja retornar ao Brasil. Além disso, a situação no Zenit também favorece uma negociação positiva, já que Artur tem enfrentado dificuldades devido ao rodízio de estrangeiros no time russo.

Em reunião, o Atlético consultou Cuca sobre a negociação com Artur. O treinador aprovou o nome. Ele ainda quer contar com mais um jogador para a ponta, uma vez que Hulk será o centroavante do time em 2025.

