Botafogo atrasa pagamentos e gera desconforto no elenco

Questões financeiras no Botafogo causaram um desconforto com os jogadores. O Alvinegro atrasou pagamentos do 13° salário, das férias e também da premiação da Libertadores. De acordo com o ”ge”, parte dos valores foi pago no último sábado (4), no entanto, ainda há saldo em aberto.

Além disso, outra questão que gerou insatisfação nos jogadores foi a divergência no valor da premiação. Antes da conquista da Libertadores e do Brasileiro, teve um acordo inicial. Porém, o Botafogo definiu outra quantia posteriormente.

Vale ressaltar que o Alvinegro também deixou o acordo valendo para os atletas que já deixaram o clube. Aliás, a promessa do pagamento da premiação da Libertadores seria no fim de dezembro. No entanto, o prazo foi adiado duas vezes e tem nova previsão para o dia 17 de janeiro. Porém, esse grupo de jogadores passa por outro atraso: os de direitos de imagem, luvas e FGTS.

A diretoria alvinegra afirma que o único atraso é da premiação e que as outras questões estão em dia. O clube entende que a quitação das premiações está dentro de um prazo razoável de gestão de caixa. O valor da conquista chegou aos cofres do Glorioso no dia 27 de dezembro.

