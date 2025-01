Gustavo Gómez prolonga seu vínculo com o Palmeiras

Um dos maiores vencedores de títulos na história do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez prolongou seu acordo com o clube paulista. Agora, o contrato entre as partes tem validade até dezembro de 2027.

Para o site oficial do Verdão, Gustavo fez agradecimentos, em especial, a integrantes da diretoria como a presidente, Leila Pereira, e ao diretor de futebol, Anderson Barros.

Além disso, o defensor paraguaio também afirma que o período no clube teve importância também fora das quatro linhas. Nesse sentido, Gómez aponta que o grau de identificação obtido com o Palmeiras o fez crescer enquanto ser humano:

“Sou muito grato ao Palmeiras, aqui encontrei meu lugar no mundo. Tive uma identificação muito grande com o clube, com o pessoal que trabalha aqui. Mudou a minha vida positivamente, me ajudou a ser melhor pai, melhor marido, melhor companheiro, melhor filho. Agradeço à presidente (Leila Pereira) e ao diretor (Anderson Barros) que acreditam em mim. Feliz por ficar mais tempo aqui, só tenho que retribuir a cada jogo com esforço e dedicação.”

De contrato novo, o jogador que tem 12 taças conquistadas pelo Alviverde entre Paulistão, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, Libertadores e Recopa também falou sobre os trabalhos de pré-temporada.

Para ele, o mais importante é usar a motivação com o início de um novo ciclo para se preparar bem ao grande número de desafios em 2025. Ano esse que tem caráter ainda mais especial pela disputado do inédito modelo do Mundial de Clubes, em junho, nos Estados Unidos.

“Sempre quando começa uma nova temporada, estamos muito motivados. Temos grandes desafios no ano, campeonatos muito bons. Estamos trabalhando em dois períodos todos os dias, fazendo uma boa preparação física e uma boa pré-temporada para chegar bem ao primeiro jogo do Paulista. Depois logo começa também a Libertadores, o Brasileiro e o Mundial, que são competições importantes para nós e para a nossa torcida”, detalhou o defensor de 31 anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.