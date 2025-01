Neymar salienta amadurecimento e rechaça fala polêmica de Cristiano Ronaldo

Neymar está voltando aos gramados de maneira gradativa depois da grave lesão no joelho esquerdo, que o impediu de atuar por mais de um ano. Em contrapartida ao impasse com relação a sua continuidade no Al-Hilal, ele assegurou estar satisfeito na Arábia Saudita. Em entrevista à “CNN”, o craque abordou diversos assuntos, especialmente que sua carreira vitoriosa superou suas expectativas.

Um outro cenário a ser questionado foi o seu amadurecimento. Assim, o atacante creditou a sua evolução aos seus filhos: Davi Lucca, Mavie, Helena e o segundo bebê que espera do relacionamento com Bruna Biancardi.

“Muitas coisas mudaram. Eu era um menino. Hoje, sou um homem. Hoje, tenho uma família. Tenho meus filhos. Ao longo dos anos, tenho aprendido muito, passei por muitas dificuldades, mas consegui superar todas elas. Conquistei muito mais do que poderia esperar. Estou muito feliz com minha carreira, com as coisas que fiz, onde joguei. Obviamente, você pensa no que poderia ter feito aqui e ali, mas tudo faz parte do futebol. Você nunca vai ganhar todos os troféus. Estou muito feliz com tudo que fiz até agora”, detalhou o astro.

Neymar elogia futebol da Arábia Saudita

O jogador do Al-Hilal admitiu que concorda com a declaração polêmica de Cristiano Ronaldo. Afinal, recentemente, CR7 afirmou que o nível da liga saudita, onde atua pelo Al-Nassr, é superior ao do Campeonato Francês. Vale relembrar que Neymar passou alguns anos disputando o torneio pelo Paris Saint-Germain.

“O nível da Saudi Pro League está aumentando e, pelo que vejo, é melhor que a Ligue 1. A Ligue 1 tem seus pontos positivos. A liga é muito forte. Eu joguei nela, então sei disso bem. (Mas) Hoje, os jogadores da Saudi Pro League são melhores. A Arábia Saudita me surpreendeu positivamente. As pessoas, o país, as cidades, a cultura. Acho que é um país que está em constante crescimento. Também sediará a Copa do Mundo de 2034, o que acho que será incrível”, complementou, com relato surpreendente.

Mesmo contente com a vida em Riad, o astro não descartou a possibilidade de retomar o trio MSN ao lado de Messi e Suárez. Esta alegação de Neymar ocorre em meio às especulações de uma suposta transferência para o Inter Miami, clube que os dois amigos defendem atualmente.

