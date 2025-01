Diretor do Flamengo compara psicologia a batatas fritas: ‘Agregam, mas importante é o bife’

José Boto concedeu entrevista coletiva, nesta quarta-feira, no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Reprodução / Fla TV)

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu. Perguntado sobre a importância da psicologia no futebol profissional, o português deu uma resposta curiosa. Ele, afinal, comparou o trabalho a batatas fritas.

“Eu gosto de falar por metáforas. Essas coisas todas: fisiologia, psicologia… São coisas muito importantes, que agregam. Mas são as batatas fritas. O importante é o bife. E o bife é a comissão técnica, o elenco. O resto são as batatas fritas”, disse.

A nova gestão do Flamengo acertou a contratação do psicólogo Paulo Ribeiro, que estava no Botafogo. Assim, o Rubro-Negro volta a ter uma pessoa da área no futebol profissional, o que não ocorreu nos últimos anos.

Boto acredita que a psicologia auxilia o trabalho da comissão técnica. Mas pediu para que a importância do trabalho mental não seja exagerada.

“Vem para agregar quando a comissão técnica precisa. Não façam disso o bife. Ou o prato principal. São coisas que existem para ajudar que o bife saia melhor”, destacou.

O Flamengo, aliás, não tinha um psicólogo desde 2019, quando demitiu Alberto Filgueiras. A partir daí, o departamento de futebol recorria a clínicas particulares terceirizadas para os jogadores. Bap organiza a implementação de uma equipe de psicólogos. Dessa forma, além de tratar os garotos das categorias de base, o clube deve aumentar a atuação da psicologia também para o elenco profissional.

