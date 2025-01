Linense x Fluminense, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Classificados e com 100% de aproveitamento, Linense e Fluminense medem forças nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), pela última rodada do Grupo 10 da Copinha. Assim, o confronto, que acontece em Lins de Vasconcelos, definirá quem será o primeiro colocado da chave

Dessa forma, o Tricolor venceu a Inter de Limeira (2 a 1) e o Coimbra (5 a 0) e quer se manter invicto para chegar ao mata-mata com moral. Os donos da casa, por sua vez, bateram o time mineiro por 5 a 2 e a equipe paulista por 1 a 0. Em caso de igualdade no placar, o time de Laranjeiras ficará na ponta da tabela, enquanto o Alvirrubro necessita vencer.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão do canal SporTV (TV Fechada).

Como chega o Linense

O time da cidade-sede conta com o apoio da torcida para surpreender o Tricolor de Laranjeiras e ficar com a liderança da chave. Nesse sentido, até o momento, o time apresenta uma campanha irretocável, com boas atuações e dois triunfos seguidos.

Como chega o Fluminense

Nomes como dos meias Kelwin, Natan e Wesley Natã e do atacante João Lourenço são os principais destaques do elenco. Assim, os Moleques de Xerém buscam recolocar o Tricolor como protagonista da Copinha, na campanha pelo hexa. O último, aliás, estufou a rede em duas oportunidades na estreia e é a esperança de gols da torcida. Por fim, o jovem elenco que está neste momento em São Paulo reúne 20 atletas nascidos entre 2005 e 2008.

Linense x Fluminense

3ª rodada da Copinha 2025 – Grupo 10

Data e horário: quinta-feira, 09/01/2025, às 19 (de Brasília)

Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP)

LINENSE: Cauã, Raphael, João Lucas, Abrahiam e Kauã; Luis Felipe, Inácio, Richard e Kayque; Henrique e Léo Santos. Técnico: Nivaldo Lourenço.

FLUMINENSE: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann e Natan; Enzo, João Lourenço e Kelwin. Técnico: Rômulo Rodriguez

Árbitro: Vinicius Nunes Lima dos Santos (SP)

Auxiliares: Diogo Cruz Freire (SP) e Lucas Rodrigues Antonio (SP)

VAR:Demetrius Pinto Candançan (SP)

