Elenco principal do Flamengo se reapresenta para pré-temporada

Depois da coletiva do diretor de futebol, José Boto, o elenco principal do Flamengo se reapresentou, na tarde desta quarta-feira (8), no CT George Helal, Ninho do Urubu. Ainda sem reforços, o grupo principal encontrou “caras novas” em vários departamentos para a temporada. O elenco principal passará por exames médicos e fisiológicos nesta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu.

O zagueiro Fabrício Bruno se reapresentou ao CT do Flamengo. O defensor, afinal, aguarda a definição da negociação com o Cruzeiro até quinta-feira. Ele, que perdeu espaço no time ano passado, pretende voltar à Raposa, onde foi revelado. O clube divulgará a lista sexta-feira dos atletas que viajam para a pré-temporada nos Estados Unidos.

José Boto conversa com elenco

O principal nome é José Boto, que teve o primeiro contato com os jogadores. Assim como José Boto, o português Alfredo Almeida, assistente direto do diretor, também fez às honras ao elenco principal. O grupo do departamento de futebol, aliás, só ficará completo após a chegada do chefe de scout de confiança da dupla. O

Uma curiosidade é que o presidente Luiz Eduardo Baptista e Fábio Palmer (vice de futebol) não estiveram na reapresentação do elenco do Flamengo no Ninho do Urubu. O futebol, como já foi falado, estará nas mãos de José Boto, que será o único dirigente a se reportar diretamente ao mandatário do clube.

No elenco, a principal mudança é a saída de dois ídolos rubro-negros: Gabigol e David Luiz, que encerraram seus contratos no fim de 2024. Por outro lado, o atleta Pablo retorna de empréstimo, mas sua continuidade no clube ainda é incerta. Até o momento, o clube ainda não anunciou nenhum reforço. A diretoria procura um centroavante para substituir Gabriel e assumir a titularidade enquanto Pedro segue em recuperação de lesão.

Muitas mudanças internas

O departamento médico se destacou entre as áreas mais atingidas, visto que todos funcionários deixaram o clube após a virada de ano. Acostumados com Marcio Tanurre, que estava no clube há 23 anos, os atletas agora vão trabalhar com Fernando Sassaki – promovido a chefe do DM pelo diretor geral José Luiz Runco.

Estima-se que o quadro de funcionários que transitam no Ninho do Urubu conta com mais de 15 novos nomes. Entre outras mudanças significativas, destaca-se a chegada de um psicólogo para o elenco principal. Paulo Ribeiro chega ao Rubro-Negro após passagem pelo Botafogo, campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2024.

Após exames médicos e avaliações no Ninho do Urubu, o Flamengo embarca para os Estados Unidos na sexta-feira (10). A equipe, aliás, realizará parte da pré-temporada na Flórida, incluindo um amistoso contra o São Paulo no dia 19 de janeiro. Depois do compromisso, o elenco retorna ao Brasil para seguir com a preparação para 2025.

