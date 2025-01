Lucas Moura exalta chegada de Oscar ao São Paulo: ‘Craque da bola’

Lucas Moura e Oscar jogaram juntos na base do São Paulo, mas não foram parceiros no profissional - (crédito: Foto: Rubens Chiri/saopaulofc)

O São Paulo embarcou nesta quarta-feira (08) para Orlando, onde vai realizar sua pré-temporada. Na chegada ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, de onde o Tricolor decolou rumo aos Estados Unidos, o atacante Lucas conversou com a imprensa e falou sobre a chegada de Oscar, seu parceiro nas categorias de base.

“Feliz com a chegada do Oscar. É um grande reforço porque é um craque de bola e vai nos ajudar muito. É um grande amigo, fizemos a base juntos e estou muito animado com essa parceria”, destacou.

Nas redes sociais, Oscar divulgou uma mensagem que recebeu de Lucas Moura em novembro. Nela, o já atacante do São Paulo faz um convite para o meia jogar pelo Tricolor em 2025. Ao lado, o jogador postou uma foto dos dois juntos no saguão do aeroporto.

Início de um sonho / tá tudo dando certo ???????????? Tricolor esse ano, @LucasMoura7! ????#VamoSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/iFGYLWMl98 — Oscar (@oscar8) January 8, 2025

Oscar e Lucas Moura jogaram juntos na categoria de base do Tricolor. Em Cotia, conquistaram títulos, mas não chegaram a atuar juntos no profissional, já que o meia subiu para o profissional e depois se transferiu para o Internacional.

Nos Estados Unidos, o São Paulo disputará a FC Series, a antiga Florida Cup. O Tricolor encara o Cruzeiro, no próximo dia 15. Depois, enfrenta o Flamengo, no dia 19.

