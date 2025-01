Vasco faz sondagens por Victor Sá, atualmente no futebol da Rússia

O Vasco continua em busca de reforços, priorizando dois setores: defesa e ataque. Um dos alvos é Victor Sá, jogador que atua pelas pontas e teve destaque no Botafogo há duas temporadas. Atualmente, ele joga na Rússia.

Felipe Loureiro, diretor técnico do Cruz-Maltino, entrou em contato diretamente com o atleta. Porém, o Krasnodar, clube russo onde Victor Sá atua, não recebeu nenhuma proposta oficial. A equipe considera o jogador essencial e não pretende liberá-lo no momento.

Aliás, a possibilidade de retorno ao Brasil pode ser influenciada pelo fato de Victor Sá ter um filho no Rio de Janeiro e querer ficar perto dele. Além do Vasco, Santos e Internacional também demonstraram interesse no atacante, segundo o portal ge.

Vasco está se movimentando no mercado

Apesar disso, o contrato de Victor Sá com o Krasnodar é válido até 30 de junho de 2026, complicando uma negociação. Até agora, o Vasco anunciou como reforços o goleiro Daniel Fuzato (ex-Eibar), os zagueiros Lucas Oliveira (ex-Cruzeiro) e Lucas Freitas (ex-Juventude) e o meio-campista Tchê Tchê (ex-Botafogo).

