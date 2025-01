Mãe de Camila ??ngelo faz post sobre casamento da filha com Hulk

Niris Ângelo, mãe de Camila Ângelo e irmã da ex de Hulk, se manifestou sobre o casamento da filha com o atacante do Atlético-MG. Em uma postagem no Instagram, a ex-cunhada do camisa 7 fez uma homenagem ao casal e mostrou sua felicidade com a união.

Além da satisfação pelo casamento da filha, Camila deixou um recado para Hulk e Camila, que realizam a terceira e última cerimônia de casamento nesta quarta-feira (8).

“Mais uma celebração pela união e amor de vocês! Estou muito feliz em compartilhar esse momento. (…) Ver duas pessoas que eu amo tanto se casando é uma sensação inexplicável de felicidade. (…) Lembrem-se que o amor é um exercício diário, e que deve ser cultivado todos os dias. Que o casamento de vocês seja recheado de alegria, partilha e muito amor! Amo vocês”, desejou a sogra do atacante.

Apesar do apoio da mãe, o casamento de Camila com Hulk gerou ruídos na família. Rayssa Ângelo, irmã de Niris e Iran, fez um comentário recentemente mostrando sua contrariedade sobre a união do jogador com a sobrinha. Inclusive, Rayssa publicou no Instagram um vídeo na piscina ao lado da ex do camisa 7.

“Considero a inveja um sentimento horroroso e todos os dias peço para que Deus me livre dela. Livre-me de senti-la, livre-me de ser vítima. Sempre que a vejo em alguém, corro léguas. Um invejoso é perigoso. (… ) Ele entra na tua casa, ele te abraça e cruza os dedos pela tua desgraça. Porque o problema do invejoso não é apenas querer ter o que você tem, ele não suporta que você tenha”, publicou Rayssa.

União de Hulk e Camila e polêmica familiar

O envolvimento do ídolo do Galo com Camila Ângelo causou muita polêmica e controvérsias familiares. Hulk e Iran Ângelo mantiveram um casamento de 12 anos e se divorciaram em agosto de 2019. A separação passou longe do amigável, envolvendo, inclusive, disputa judicial pela partilha de bens.

Quatro meses depois, às vésperas do Natal de 2019, o atleta assumiu relacionamento com Camila Ângelo – sobrinha de Iran. Os dois comunicaram à família que estavam juntos desde outubro, mas não receberam apoio. A própria mãe da jovem cortou relações por cerca de um ano com o casal.

A relação entre Iran e Camila, segundo fontes, se assemelhava à de mãe e filha. Anteriormente, as duas costumavam aparecer juntas em reuniões familiares e nas redes sociais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.