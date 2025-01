Empresa de Textor, dono da saf, do Botafogo, fecha nova parceria

John Textor cuida do futebol do Botafogo desde 2022 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Nesta quarta-feira (08), o grupo de investimentos esportivos Sportsbank anunciou uma parceria com a Eagle Football, empresa do americano John Textor. Ele é dono da SAF do Botafogo. A publicação destacou a promessa de investimentos significativos e mencionou o clube carioca.

Por outro lado, os valores da parceria não foram oficialmente divulgados. No entanto, o site francês L’Équipe informou que o acordo pode envolver 240 milhões de euros. Isso equivale a aproximadamente 1,5 bilhão de reais na cotação atual. Além disso, o Lyon, da França, enfrenta problemas financeiros e deve receber parte do suporte.

Aliás, Sportsbank também quer adquirir a participação de Textor no Crystal Palace, da Premier League. Atualmente, ele possui 45% das ações do clube inglês. Contudo, tenta vender sua parte há pelo menos um ano. Além do Lyon, do Botafogo e do Crystal Palace, a Eagle Football Holding administra o Molenbeek, da Bélgica. Esse clube frequentemente recebe atletas do Botafogo por empréstimo. Dessa forma, os jogadores ganham experiência internacional e desenvolvem suas habilidades.

Confira um trecho do anúncio da parceria

“Sportsbank Limited, uma empresa de investimento esportivo fundada pelo torcedor do Crystal Palace, Zechariah Janjua, anunciou que firmou um acordo com a Eagle Football Holdings Limited para um investimento na Eagle. O acordo inclui um período de exclusividade, durante o qual a due diligence será realizada. Além disso, negociações comerciais e jurídicas ocorrerão. Sportsbank planeja realizar um investimento financeiro e de gestão significativo na Eagle. Para isso, conta com o apoio de grandes investidores internacionais especializados em gestão financeira e estratégica. Esses investidores apoiam fortemente o modelo multiclubes da Eagle. Atualmente, a Eagle possui e administra um portfólio de clubes de futebol icônicos. Entre eles estão o Olympique Lyonnais, na França; o Crystal Palace, no Reino Unido; o Botafogo, no Brasil; e o RWD Molenbeek, na Bélgica.”

