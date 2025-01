Botafogo vence Votuporanguense e garante liderança do grupo na Copinha

O Botafogo fechou a primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento. Na noite desta quarta-feira (08), o Glorioso venceu a Votuporanguense por 1 a 0 e garantiu a liderança do Grupo 1. O gol alvinegro foi marcado por Lucas Camilo, nos minutos iniciais.

Com o resultado, o Botafogo se mantém em Votuporanga para a próxima fase. Já o clube da casa também passou, mas na segunda colocação, e terá que viajar. No outro jogo do grupo, o Floresta se despediu com goleada de 4 a 0 para cima do Fast.

O Botafogo começou a partida com tudo. Logo aos três minutos, Lucas Camilo arriscou de longe e acertou o ângulo, marcando um golaço para abrir o marcador. Entretanto, a partida ficou morna dali para frente. O Votuporanguense tentou equilibrar o confronto, mas não conseguiu assustar o gol de Luiz Fabiano.

O Fogão só conseguiu levar perigo nos acréscimos. Wellington subiu após cobrança de escanteio e cabeceou no travessão. Na sobra, a bola ficou viva e ficou para Kauan Toledo, que só não ampliou porque Matheus salvou em cima da linha.

No segundo tempo, a partida seguiu truncada. O Botafogo teve uma grande oportunidade nos minutos iniciais. Novamente, a bola sobrou para Kauan Toledo após cobrança de escanteio, mas Basseto fez grande defesa na pequena área. Sem mais emoções, a partida terminou no placar mínimo.

Próximos passos

Agora, o Botafogo fica no aguardo da definição do Grupo 2, que acontece na sexta-feira (10). O Glorioso enfrenta o segundo colocado entre Ponte Preta, IAPE-MA e Cuiabá. Já o Votuporanguense viaja para Santa Fé do Sul para encarar o vencedor da outra chave.

