Cruzeiro acerta a contratação de Fabrício Bruno

O Cruzeiro acertou a contratação de Fabrício Bruno, do Flamengo. O zagueiro de 28 anos retorna à Raposa após seis anos pelo valor de 7 milhões de euros, cerca de R$ 45 milhões, com 100% dos direitos econômicos do jogador inclusos. O defensor deixa o clube após três temporadas.

A negociação durou cerca de um mês para ser concluída. O Cruzeiro já possuía um acordo com o zagueiro há alguns dias, mas faltava fechar a contratação com o Flamengo. O clube mineiro realizou uma primeira proposta, recusada pelos cariocas. Depois negociou, com o valor ampliado, faltava acertar a forma de pagamento. Ao contrário do que propôs, a Celeste pagará o montante à vista.

Fabrício Bruno é cria da base do Cruzeiro e estreou como profissional em 2016. Depois, atuou pela Chapecoense, emprestado, por duas temporadas e retornou ao Cabuloso. Após o rebaixamento em 2019, fechou com o Bragantino, onde permaneceu até 2022.

Pelo Flamengo, atuou em 148 partidas, com seis gols marcados. Em 2024 recebeu suas primeiras oportunidades na Seleção Brasileira, sendo convocado três vezes por Dorival Júnior e titular em dois jogos.

O zagueiro deve se apresentar nos próximos dias e integrar a delegação cruzeirense na Flórida, onde o clube realiza a pré-temporada.

