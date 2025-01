Bahia oficializa contratação de Erick Pulga, artilheiro da Série B-2024

O Bahia anunciou, nesta quarta-feira (8), a contratação do atacante Erick Pulga, que defendeu o Ceará na temporada passada. O jogador de 24 anos assina contrato de cinco anos, ficando, portanto, até dezembro de 2029 em Salvador.

Para concretizar a negociação, o clube baiano se comprometeu a desembolsar 3 milhões de dólares (R$ 18 milhões) pelo atleta. O Vozão receberá 2 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões).

Erick Pulga marcou 22 gols em 51 partidas pelo Ceará em 2024, contribuindo para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Foram treze bolas na rede na campanha da Segunda Divisão e que o colocaram como artilheiro da competição. Ele sagrou-se, ainda, campeão estadual neste ano.

O atacante já treina ao lado dos novos companheiros no CT Evaristo de Macedo. Ele seguirá viagem com o elenco do Esquadrão de Aço para a cidade espanhola de Girona, onde ocorrerá a pré-temporada tricolor.

A estreia do Bahia na temporada será no próximo domingo (12), diante do Jacuipense, pelo Campeonato Baiano. Assim, a equipe sub-20 entrará em campo nas três primeiras rodadas do Estadual.

