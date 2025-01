São Paulo tem quatro jogadores da base na mira para subir ao profissional

Ryan Francisco é um dos jogadores na mira para subir ao profissional do São Paulo - (crédito: R.E PRODUCOES)

O São Paulo, passando por restrições financeiras nesta temporada, deve recorrer à base para reforçar seu elenco em 2025. Para isso, a comissão técnica vem analisando com cuidado os jogadores que vem disputando à Copinha neste começo de ano. E quatro jogadores despontam para aparecer nos profissionais na sequência do ano.

O primeiro é o volante Hugo. O jogador de 20 anos foi adquirido recentemente junto ao Ska Brasil e está emprestado ao Tricolor até o final de janeiro. Contudo, o São Paulo já indicou que vai comprar o jogador, que também vem chamando a atenção de Zubeldía. Existe a expectativa que ele suba para o profissional em breve.

Muito da promoção de Hugo vai depender de algumas saídas. Afinal, o São Paulo conta com Bobadilla, Alisson, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Santi Longo e Marcos Antônio para o setor. Caso um desses deixe o clube, o garoto deve ganhar oportunidades.

Outro meio-campista é Negrucci. Ele é companheiro de Hugo no Sub-20 e capitão da equipe. Mas com a Copinha sendo a última competição dele pela base do São Paulo, a tendência é que o Soberano empreste o atleta para ganhar rodagem.

Ryan Francisco e Ferreira são os outros dois nomes considerados ’em ascensão’. Ambos subiram no último jogo da temporada 2024 e devem fazer parte do elenco de Zubeldía neste ano. Os dois são os artilheiros e destaque do setor ofensivo da equipe Sub-20.

São Paulo deve usar Paulistão para observar jovens

Aliás, os garotos devem ganhar chances no Campeonato Paulista. Afinal, o São Paulo deve utilizar sua pré-temporada ao máximo nos Estados Unidos e começar o Estadual com a garotada. Assim, será a chance dos jovens provar seu potencial e Zubeldía observar melhor os atletas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.