Zé Rafael recusa Santos novamente e permanece no Palmeiras

O volante Zé Rafael recusou novamente uma proposta e está decidido a permanecer no Palmeiras. O Peixe já havia recebido um não anteriormente, mas retomou as conversas com o jogador nos últimos dias. Contudo, o atleta não mudou de ideia e vai seguir na Academia de Futebol.

A primeira tentativa do Peixe para contratar o volante de 31 anos de idade ocorreu no fim do ano passado. Apesar do jogador ficar seduzido com os valores, ele acabou recusando a oferta. Ao desistir da negociação para contratar Thiago Maia, do Internacional, o Santos voltou à carga por Zé Rafael e melhorou a oferta, mas recebeu um novo não.

Jogador e clube acordaram que a saída só aconteceria se fosse feita de forma amigável e com proposta que agradasse a todos os envolvidos. Após algumas ofertas, o jogador optou por permanecer. Contudo, não tem a titularidade garantida no Verdão.

No Palmeiras, Zé Rafael teria que brigar pela posição. Em 2024, Abel Ferreira terminou o ano com Aníbal Moreno e Richard Ríos como titulares. O Verdão ainda conta com o garoto Fabinho e tenta a contratação de Andreas Pereira, do Fulham ou de Villasanti, do Grêmio.

Na temporada passada, o meio-campista sofreu principalmente por conta de um problema na coluna. Nestes primeiros dias de pré-temporada, ele tem ficado fora dos treinos com bola para realizar atividades específicas de fortalecimento físico. Pelo Verdão, ele tem 311 jogos e 25 gols com a camisa alviverde. Seu contrato vai até o final de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.