Cuéllar negociou paralelamente com Fluminense e Grêmio e causou incômodo

Um dos nomes mais disputados no mercado atualmente é o de Gustavo Cuéllar, ex-Flamengo. No entanto, o colombiano negociava paralelamente com Grêmio e Fluminense, o que causou incômodo por parte do clube carioca, que deixou o negócio. Assim, o Imortal encaminhou o acerto em conversas que ocorrem há mais de 15 dias. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o jogador já está em busca de solucionar algumas arestas, como encontrar moradia e veículo em Porto Alegre. Ele, inclusive, é bem próximo de Borré, que atualmente defende as cores do rival Internacional, e iniciou a transição para fazer a mudança para a capital gaúcha.

Na época em que defendia o Rubro-Negro, Cuéllar trabalhou com uma pessoa que atualmente presta serviços para o centroavante em Porto Alegre. Apesar da previsão de chegada apenas para a metade do ano, o volante quer ajustar tudo com antecedência.

Nesse sentido, Grêmio e Fluminense mantiveram conversas com o volante sem saber das negociações de cada parte. O Tricolor de Laranjeiras se incomodou já que o volante assinou o documento em meio a um pedido de espera pela definição de uma resposta. Isso tudo na tentativa de ficar livre no mercado e encerrar seu contrato com o Al-Shabab, clube atual do atleta.

Diante de tal atitude, a direção tricolor entendeu que houve leilão e que a assinatura ocorreu pelas costas. Afinal, não tinha qualquer conhecimento sobre as negociações paralelas.

No momento, o Al-Shabab tem semifinal da Copa do Rei marcada para o fim de março e quer ter o jogador neste compromisso. O Tricolor gaúcho, por sua vez, tenta antecipar a chegada do volante.

