Flamengo intensifica otimismo por acordo após Juninho ser cortado de jogo do Qarabag

Juninho fica fora de goleada do Qarabag em meio à negociação com o Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação/Qaraba? FK)

Titular absoluto do Qarabag, do Azerbaijão, o atacante Juninho ficou de fora da goleada por 5 a 1 sobre o Kapaz, em amistoso nesta quinta-feira (9). O clube de Baku optou por cortar o jogador dos relacionados enquanto negocia uma viável transferência ao Flamengo – que o tem como plano A para reforçar o setor ofensivo.

O Flamengo está determinado a contratar Juninho e, inclusive, tem contado com ”um empurrãozinho” de Filipe Luís. Com José Boto à frente do negócio, o Rubro-Negro formalizou uma proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) pelo atacante e aguarda resposta do Qarabg até sexta-feira (10).

A transferência de Juninho ao Sevilla (ESP) estava praticamente sacramentada quando os cariocas entraram no negócio e o convenceram a vir ao Brasil. Como o Qarabag estava disposto a vendê-lo ao time espanhol, o Rubro-Negro mantém otimismo pelo desfecho positivo.

Concorrência por Juninho

Conforme mencionado, o Rubro-Negro entrou no negócio ciente da pretensão de Juninho em atuar no futebol europeu. O acordo entre as partes estava alinhado e, segundo a imprensa local, restavam apenas detalhes para oficialização da transferência.

A cúpula rubro-negra conseguiu nivelar a oferta espanhola, que girava em torno de 4 a 5 milhões de euros (entre R$ 25,2 e R$ 31,5 milhões), para ter chances de acordo. Na sequência, precisou convencer o jogador a se transferir ao futebol brasileiro. Foi ai que Filipe Luís entrou na jogada.

Juninho ficou balançado com o projeto do Rubro-Negro após uma conversa franca com o técnico Filipe Luís. O treinador reiterou seu interesse em contar com o atleta e fez projeções quanto às possibilidades no clube – suficiente para convencê-lo.

No Qarabg desde julho de 2023, Juninho tem vínculo com o atual clube até junho de 2026. O jogador ostenta um status de titular na equipe, com 81 jogos nesse período e 41 gols marcados, além de 14 assistências.

Flamengo no mercado

Diferentemente de Rodolfo Landim, a gestão de Luiz Eduardo Baptista tem adotado uma postura mais comedida no mercado – até pelas condições financeiras do clube. O novo departamento de futebol tem avaliado carências de forma pontual e feito um trabalho minucioso de scout.

O nome de Juninho interesse para preencher a lacuna deixada com a saída de Gabigol, que deixou o clube após o fim de seu contrato. Além do setor ofensivo, o clube trabalha com a busca por um volante.

