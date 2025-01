Empresário cobra R$ 78 milhões do Corinthians na Justiça

O empresário Giuliano Bertolucci entrou na Justiça contra o Corinthians, com cinco processos e cobrando R$ 78 milhões do clube paulista. O agente, que é um dos mais influentes no futebol brasileiro, cobra valores referentes a negociações realizadas nos últimos anos do Timão.

As negociações citadas pelo empresário são referentes às gestões dos ex-presidentes do Corinthians Roberto de Andrade, Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves, além do atual mandatário, Augusto Melo. A dívida, aliás, é muito maior do que a inicial por conta de juros, multas e outros encargos.

Por exemplo, Giuliano Bertolucci cobra R$ 43,2 milhões pela contratação de Ramiro no Corinthians. O valor inicial era de R$ 26,4 milhões, mas aumentou por conta de juros e multas.

Giuliano Bertolucci é o maior credor do Corinthians nos últimos anos. Tanto que ainda ajuda o Timão em algumas negociações. Apesar das dívidas e do fato de algumas pendências se arrastarem há anos, o agente até então havia optado por tentar acordos amigáveis, sem recorrer à cobrança na Justiça.

Contudo, não é o primeiro empresário que entra na Justiça cobrando um valor milionário do Corinthians. Além de Bertolucci, André Cury e Carlos Leite também ingressaram com ações na justiça contra o Timão. O clube, por sua vez, ainda tenta um acordo com todos estes agentes para diminuir o valor cobrado.

Confira as dívidas que o Corinthians tem com o empresário

43,2 milhões de reais – pela contra dos direitos econômicos de Ramiro, inicialmente no valor de R$ 26,4 milhões;

24,57 milhões de reais – referente a contrato de mútuo (empréstimo), inicialmente no valor de R$ 6 milhões;

6,25 milhões de reais — em virtude da intermediação dos contratos de Jô, Douglas Augusto, Léo Santos, além de direitos de imagem de Jô – em 2021, o saldo da dívida era de R$ 3,82 milhões;

3,72 milhões de reais – pela intermediação da contratação de Paulinho, inicialmente no valor de R$ 2,8 milhões;

322,4 mil reais – parte da comissão pela transferência de Matheuzinho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.