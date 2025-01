Roberto Carlos se manifesta sobre rumores de hospedagem em CT do Real Madrid

Roberto Carlos usou as redes sociais para esclarecer rumores sobre sua vida após o fim do casamento de 15 anos com Mariana Lucon. Através de um comunicado no Instagram, o pentacampeão desmentiu o programa ‘Fiesta’, do canal espanhol Telecinco, e negou que esteja morando no CT do Real Madrid. O ex-lateral ainda garantiu que sua equipe jurídica está trabalhando para tomar as medidas cabíveis sobre o caso.

O ex-jogador tratou as notícias recentes como “falsas e prejudiciais”, por isso decidiu se manifestar. O embaixador do Real Madrid garantiu que está vivendo em uma residência privada e recebendo todo suporte necessário em meio ao árduo processo de divórcio – que envolve disputa por uma fortuna.

“Embora valorize minha privacidade, sinto-me obrigado a abordar os rumores infundados sobre minha moradia. Essas histórias fabricadas são completamente falsas e parecem ser projetado para gerar cliques. Permaneço em uma residência privada e com o apoio de membros da minha família” e completou:

“Peço privacidade em relação a questões pessoais e agradeço àqueles que continuam a me apoiar neste momento”.

Roberto Carlos trava disputa por bens

Não há indícios que o processo de divórcio seja facilmente concluído. Isso porque além da logística de moradia e guarda das duas filhas, fruto do casamento de 15 anos, o ex-casal entrou em disputa pela divisão de bens, avaliada em R$ 1 bilhão.

Por ora, Mariana Lucon permanece na mansão onde moravam juntos, em Madrid, enquanto o ex-jogador se mudou para outra residência privada até a resolução do caso. O pentacampeão tem recebido suporte de familiares e dos filhos – duas fruto do casamento que chegou ao fim e nove de outros relacionamentos.

De acordo com a coluna ‘Fabia Oliveira’, no Metrópoles, o ex-lateral da Seleção já engatou um novo romance.

