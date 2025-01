Ex-Vasco, Maicon é anunciado pelo Coritiba

O zagueiro Maicon está de casa nova. Nesta quinta-feira (9), o Coritiba anunciou a contratação do zagueiro de 36 anos, que chega por empréstimo junto ao Vasco, com quem tem contrato até o fim de 2025.

Dessa forma, a tendência é que o defensor não vista mais a camisa do Cruz-Maltino. O zagueiro, aliás, já divulgou um vídeo de despedida junto ao clube que defendeu pelas últimas duas temporadas (veja ao fim da matéria).

Em 55 jogos pelo Vasco, Maicon foi titular 47 vezes e anotou um gol. Ele contribuiu para a permanência do Cruz-Maltino na elite em 2023, quando fez dupla com Gary Medel. Na ocasião, a equipe melhorou o sistema defensivo e conseguiu sobreviver na última rodada.

Em 2024, com a chegada de João Victor, Maicon perdeu espaço. O jogador oriundo do Benfica, no entanto, perdeu muitos jogos por lesões e suspensões (foi expulso quatro vezes), com o “God of Zaga” (Deus da zaga, em tradução literal) voltando a ser titular. Nesta segunda temporada, porém, Maicon cometeu muitos erros, com sua saída para o Coritiba sendo o caminho para seu futuro. Ele entraria em seu último ano de contrato com o Vasco, que pagará parte dos salários durante o empréstimo ao time paranaense.

Confira o anúncio do Coritiba

?? ???????????? ???????? ???????????????? ????? ???????? ????????????????! ????????? ???? Maicon, que estava no Vasco da Gama, chega para reforçar nossa zaga na temporada 2025. Seja muito #BemVindoAoCoxa, Maicon! ???????? pic.twitter.com/hBWe1zYAw0 — Coritiba (@Coritiba) January 9, 2025

E agora a despedida de Maicon do Vasco

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maicon Pereira Roque (@maiconroque)

