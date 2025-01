Elenco do Botafogo exige pagamento atrasado para se reapresentar

A reapresentação do elenco do Botafogo está marcada para o dia 14 de janeiro, no entanto, por conta do atraso nos pagamentos, os jogadores podem não comparecer na data definida, de acordo com a jornalista Joanna Assis, do “Sportv”.

O Alvinegro atrasou pagamentos do 13° salário, das férias e também da premiação da Libertadores, o que gerou desconforto com os jogadores. Porém, parte desses valores foram quitados no último fim de semana. Dessa forma, a diretoria prometeu o pagamento referente a premiação no fim de dezembro, mas o prazo foi adiado duas vezes e tem nova previsão para o dia 17 de janeiro.

Assim, um dos atletas foi o porta-voz e mandou uma mensagem para o CEO do Botafogo, Thairo Arruda. O jogador afirmou que o grupo não aceita este novo prazo e exigem receber antes da apresentação – para o dia 13 de janeiro, sob risco de não comparecerem.

A situação também envolve jogadores que já deixaram o clube. Aliás, a SAF entende que os atletas que não renovaram os contratos estão influenciando negativamente todo o grupo.

A diretoria alvinegra afirma que o único atraso é da premiação e que as outras questões estão em dia. O clube entende que a quitação das premiações está dentro de um prazo razoável de gestão de caixa. O valor da conquista chegou aos cofres do Glorioso no dia 27 de dezembro. Assim, a SAF entende que há um exagero pela cobrança.

Marlon Freitas, capitão do elenco, vem tentando harmonizar as relações entre os que saíram e os que seguem no elenco, e também com a diretoria.

