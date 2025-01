Santos é goleado pelo Athletic em primeiro teste de Caixinha

Em seu primeiro teste sob o comando de Pedro Caixinha, o Santos foi goleado pelo Athletic, de Minas Gerais, por 4 a 1, em jogo-treino realizado no CT Rei Pelé, nesta quinta-feira (9/1). Guilherme marcou para o Peixe, enquanto Welinton Torrão, Gustavão (duas vezes) e Neto Costa balançaram a rede para a equipe mineira.

Na atividade, o treinador português não pôde contar com os reforços para a temporada. Os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Léo Godoy e o meia Thaciano já treinam com o grupo, mas não atuaram no jogo-treino. A partida acabou sendo dividida em quatro tempos de 25 minutos.

Nos dois primeiros tempos, o Santos esteve com o time titular. Pedro Caixinha colocou em campo: Gabriel Brazão (João Paulo); JP Chermont, Gil, Basso e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Hyan; Soteldo, Wendel Silva (Luca Meirelles) e Guilherme. Neste tempo, Welinton Torrão abriu o placar para o Athletic. O Peixe empatou com Guilherme, em cobrança de pênalti sofrido por Soteldo.

Contudo, na segunda parte da atividade, Pedro Caixinha mudou o time completamente. Jogaram: João Paulo (Diógenes); Hayner, Gustavo Assis, Luan Peres e Souza (Kevyson); Tomás Rincón, Patrick e Wilian Bigode; Miguelito, Luca Meirelles (Yusupha Njie) e Lucas Braga. Assim, os mineiros marcaram mais três vezes com Gustavão, em duas oportunidades, e Neto Costa.

O elenco santista vai receber folga nesta sexta-feira (10/1) e volta aos treinos neste sábado (11/1). A estreia no Campeonato Paulista será contra o Mirassol, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

