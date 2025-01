Goleiro de 16 anos morre após levar bolada no peito durante partida de futebol - (crédito: Foto: Reprodução)

A notícia da morte de um jovem de 16 anos pegou a comunidade de Maués, no interior do Amazonas, de surpresa. O adolescente Edson Lopes Gama estava participando como goleiro de uma disputa de pênaltis na noite de segunda-feira (9) quando acabou atingido por uma bolada no peito e não resistiu.

Edson Lopes Gama se preparava para defender a cobrança quando sofreu o choque e caiu em campo. Os responsáveis ainda correram para levá-lo ao hospital, mas o deslocamento ficou prejudicado pela seca dos rios, e o jovem veio a óbito no caminho.

Apaixonado por futebol, o adolescente sonhava em seguir carreira como goleiro – posição que pode ter interferido diretamente em sua morte. Isso porque, segundo os médicos, o óbito pode ter relação aos repetidos impactos na região do peito, agravando uma condição pré-existente ou causando uma lesão fatal. A família aguarda o laudo oficial.

“Ele sempre se dedicou ao esporte. Um jovem que dava a vida pela bola, justamente o que tirou a vida dele”, lamentou a irmã.

Dificuldade no resgate ao goleiro

O incidente com Edson ocorreu por volta de 1h da madrugada de segunda-feira, num campo da comunidade de Maués. Elisa Lopes, irmã da vítima, contou que os pais agiram rapidamente para levá-lo ao hospital, mas as condições do local, devido à seca dos rios, dificultou o deslocamento.

A família só conseguiu chegar à unidade de saúde horas depois, às 12h15, mas o jovem já não apresentava sinais vitais.

Edson não apresentava problemas cardíacos, mas, de acordo com a irmã, havia reclamado recentemente de dores no tórax.

