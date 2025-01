Lavega, reforço do Fluminense, analisa futebol disputado no Brasil: ‘Intenso e físico’

O Fluminense segue ativo no mercado e acertou a contratação do atacante Joaquín Lavega. Durante a primeira entrevista à Flu TV, o jogador falou sobre a aproximação que teve com Facundo Bernal na base da seleção do Uruguai. Assim, ele também analisou as diferenças entre o futebol praticado no Brasil em relação ao uruguaio.

“Eu e Facundo nos damos muito bem. Quando tivemos na seleção principal nos aproximamos mais. Quando estava vindo para cá, mandei foto no aeroporto e disse “vamos ser companheiros”. Ele ficou muito feliz. Vou aproveitá-lo, porque está há alguns meses aqui. Se adaptou muito bem. Que ele me ajude, porque vou precisar (risos)”, disse Joaquín. “Pelo que vi o futebol (brasileiro) é muito intenso e físico. Acho que o uruguaio é mais brigado, talvez. Já quero treinar, me entrosar com o elenco. Somar a maior quantidade de minutos possível. A cada treino e jogo que tiver, vou dar o melhor para me preparar”, acrescentou. Além disso, o atleta revelou possuir duas camisas antigas do Tricolor. Nesse sentido, ele tem uma usada nos anos de 2017 e 2018, pelo meia equatoriano Júnior Sornoza, e outra que sequer foi vendida ou utilizada em jogos oficiais pelo clube. “Veio pelo meu avô que tem contatos na família. Foi por eles que chegaram. Tenho elas guardadas e trouxe para cá. Uma do Sornoza, aproveito para usar em casa. Gosto muito dela. Essa é mais casual, também muito bonita” explicou o uruguaio.

