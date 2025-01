Presidente adota discurso ambicioso para temporada do Grêmio: ???Sonhar grande???

Presidente do Grêmio Aberto Guerra vai para o último ano do seu mandato - (crédito: Foto: Reprodução)

O Grêmio concretizou o pontapé inicial da temporada com um evento no hotel Deville, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (09), até porque o auditório da Arena ainda sofre com os prejuízos das enchentes do ano passado. Estiveram presentes 26 jogadores do elenco, com destaque para o único reforço confirmado pelo clube até aqui, o lateral-direito João Lucas. Contudo, houve a ausência do meio-campista Villasanti, diagnosticado com conjuntivite.

Três membros do departamento de futebol, o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato, o novo técnico Gustavo Gustavo Quinteros e o presidente Alberto Guerra, comentaram o projeto e objetivos ao grupo de atletas, diretoria, membros do Conselho Deliberativo, imprensa e sócios torcedores que marcaram presença na cerimônia.

O mandatário do Imortal, Alberto Guerra, frisou que 2025 será a última temporada da sua administração no triênio. Ele classificou cada ano de uma maneira diferente: 2023 foi construção e 2024 afirmação, mas que se tornou de resiliência pela tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Em seguida, ele apontou o planejamento do clube e adotou discurso ambicioso no evento.

“Sonhar alto e sonhar grande, colher os frutos que construímos nesta jornada. Sabemos da nossa capacidade, onde podemos chegar. Sonhar pequeno ou grande é o mesmo trabalho. Mas não basta sonhar, é ter responsabilidade, trabalhar. Vamos sonhar alto e trabalhar forte. Tenho certeza que vamos colher frutos”, demonstrou otimismo o presidente.

Gustavo Quinteros ressalta empolgação no Grêmio

O novo treinador, Gustavo Quinteros, também se posicionou sobre o ânimo e a ambição para concretizar as metas do clube em 2025.

“Prometer muito trabalho e profissionalismo a todos. Entrega total ao clube para conquistar os objetivos e formar um time transmita o que a torcida deseja. Aos jogadores, dizer que nesta temporada entregar o melhor ao time, dar o máximo no dia a dia para conquistar algo para o Grêmio”, relatou o técnico com empolgação.

Oportunidade histórica

O vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, frisou que os jogadores vão ter uma chance de fazer história em alusão à possibilidade do octacampeonato gaúcho. Isso porque o Imortal ainda não alcançou tal proeza, somente o arquirrival.

“Responsabilidade de fazer esse time forte. Oportunidade de entrar na história, e 2025 é mais um ano de história”, pontuou o dirigente.

Entre as novidades no elenco está o meio-campista Gabriel Silva, de 22 anos. Vale relembrar que ele atuou por empréstimo pelo Sampaio Côrrea, na última temporada. Além disso, os goleiros Adriel e Gabriel Grando também retornaram ao Tricolor Gaúcho também após períodos de empréstimo em Bahia e Cruzeiro, respectivamente. A tendência é a de que a dupla dispute a vaga de reserva imediato de Marchesín. Afinal, Caíque está em negociações para se transferir ao Criciúma. Importante ressaltar que a reapresentação dos jogadores com a realização de alguns exames e início de treinos ocorreu na última quarta-feira (08).

