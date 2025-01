F1: Alpine anuncia contratação de Colapinto como piloto reserva para 2025

Vai ter Brasil e Argentina no paddock da Fórmula 1 em 2025. A Alpine confirmou nesta quinta-feira (9/1) a contratação de Franco Colapinto como piloto reserva e de testes para a próxima temporada em um acordo multianual. Sensação em 2024, quando entrou no Lugar de Logan Sargeant para nove corridas, o argentino de 21 anos deixou o programa da Williams e se torna uma sombra para o calouro Jack Doohan, novo titular da equipe francesa.

Colapinto irá atender como reserva da Alpine e se juntar com Paul Aron e Ryo Hirakawa no trabalho de testes. Além disso, a montadora reforçou que o sul-americano acrescenta ao grupo de talentos do time e pode ser chamado para atender “possíveis serviços de piloto” ao longo da temporada.

“Estou super animado por ter a oportunidade de me juntar à Alpine. Primeiro, quero agradecer à Williams por todo o apoio desde o momento em que entrei para a Academia até a última corrida em Abu Dhabi. Eles transformaram meu sonho de correr na Fórmula 1 em realidade e sempre serei grato por isso. Agora, é hora de um novo capítulo, e assumir esse desafio com a Alpine é realmente uma honra. Mal posso esperar para começar e ver aonde essa jornada nos levará. Aos meus incríveis fãs na Argentina: Muchas gracias! Vamos almejar coisas ainda maiores em 2025 e além”, disse Colapinto.

A notícia boa para os argentinos pode ser motivo de apreensão para Jack Doohan. O australiano de 21 anos foi promovido como titular da Alpine para 2025 e chegou a estrear na última corrida do ano passado, mas viu surgirem rumores sobre uma possível troca por Colapinto antes mesmo de ter a chance de pilotar o carro na temporada. Flavio Briatore, conselheiro da equipe francesa, afirmou que os pilotos podem ser trocados em caso de desempenho abaixo do esperado.

“Estamos muito satisfeitos em chegar a um acordo com a Williams para contratar Franco Colapinto. Claramente, Franco está entre os melhores jovens talentos do automobilismo atualmente. É justo dizer que sua participação no grid da Fórmula 1 no ano passado pegou muitos, inclusive eu, de surpresa e suas performances foram muito impressionantes para um piloto novato. Estamos de olho em nosso futuro e sua contratação significa que temos um grande grupo de jovens pilotos para convocar e trabalhar no desenvolvimento da equipe para o sucesso futuro”, compartilhou Briatore em comunicado da Alpine.

A elite do automobilismo retorna em 16 de março para o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, primeira das 24 etapas do ano. Antes, em 18 de fevereiro, a categoria marcou um evento inédito em Londres para apresentar oficialmente todos os carros e pilotos de 2025. A primeira vez dos veículos em pista será em 26 de fevereiro, nos testes de pré-temporada no Bahrein, enquanto o GP do Brasil, em Interlagos, será em 9 de novembro.