Santos encaminha rescisão de contrato com Lucas Lima

O Santos deu entrada na rescisão de contrato do meio-campista Lucas Lima. O jogador já tem um acordo para ser atleta do Sport em 2025. Quando o fim do acordo com o Peixe for confirmado, ele terá caminho livre para assinar em definitivo com o Leão do Recife sem custos.

“Lucas e o Sport estão acertados há bastante tempo, a pendência que existia é que o jogador estava vinculado ao Santos, com contrato até abril, mas pela informação que acabou de me chegar agora há pouco a rescisão do jogador com o Santos aparentemente já foi dada entrada na CBF e isso deve estar nas próximas horas publicado no sistema da CBF”, disse Guilherme Falcão, diretor de futebol do Sport.

Aliás, Lucas Lima já tem até uma assinatura de pré-contrato com o Sport. Ele sairia de graça do Peixe em abril, mas chegou em um acordo com o Alvinegro Praiano para a liberação antecipada. Ele vai assinar com o Sport até 2026.

“Então, a gente deve ter a liberação do Lucas para celebrar o contrato em definitivo aqui com o Sport, seria um vínculo de dois anos. A gente já tem um pré-contrato com o jogador, esse pré-contrato já está assinado com obrigação. Assim que o vínculo do jogador for rompido com o Santos, ele celebrará um contrato definitivo”, completou o dirigente.

No Sport, Lucas Lima acabou sendo comandado pelo técnico Pepa e desempenhou papel essencial na campanha da Série B, que culminou no terceiro lugar do time, com 66 pontos. No Leão, ele marcou três gols e distribui dez assistências. Aliás, ele marcou dois tentos no duelo contra o Santos, na última rodada da competição.

Lucas Lima pelo Santos

Lucas Lima acumula duas passagens pelo Peixe. Em 2023, ele foi o maior assistente da equipe, com 11 passes para gol. Contudo, sua passagem de destaque aconteceu entre 2014 e 2017, período em que viveu o auge de sua carreira e chegou a atuar pela Seleção Brasileira.

