Cruzeiro anuncia contratação do atacante Marquinhos, ex-Fluminense

O Cruzeiro anunciou a contratação do atacante Marquinhos, que assinou contrato de empréstimo, vindo do Arsenal, até o fim da temporada. Em 2024, o jogador, de 21 anos, defendeu as cores do Fluminense e agora terá mais uma oportunidade de mostrar seu futebol no cenário nacional.

Dessa forma, o atleta está com a delegação cruzeirense nos Estados Unidos, onde a equipe realiza parte da pré-temporada. Por lá, o time ainda disputará a FC Series, com amistosos diante de Atlético-MG e São Paulo.

O jogador voltará a atuar sob o comando de Fernando Diniz, como aconteceu na última temporada. Ele, inclusive, atuou também como lateral direito , apesar de ter a perna esquerda como dominante.

Com a camisa Tricolor, Marquinhos fez 29 jogos, com dois gols e duas assistências no ano. Contratado pelo Arsenal em 2022, no valor de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na época), o atacante deixou o São Paulo, mas disputou apenas seis jogos pelo time inglês, com um gol e uma assistência.

? SEJA BEM-VINDO, MARQUINHOS! O atacante chegar por empréstimo no Cabuloso até o fim deste ano! Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Marquinhos, Nação Azul! ???? pic.twitter.com/5HmUeEmTs0 — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) January 9, 2025

Por fim, ele também teve passagem pelo Norwich, pelo qual jogou 11 vezes, marcou um gol e deu uma assistência, e também no Nantes, da França.

