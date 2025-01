Nacional-SP x Vasco, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora da verdade na Copinha. Nesta sexta-feira (10), Vasco e Nacional-SP duelam pela terceira e última rodada da fase de grupos da principal competição de base do país. Assim, os times medem forças a partir das 15h (de Brasília) no estádio Nicolau Alayon, na Barra Funda, sede do Grupo 32 e também do próprio Nacional, tradicional time paulista.

Ambas as equipes têm chances de avançar. O Vasco só depende de si, o que significa que, caso vença a partida, avança de fase sem a necessidade de “secar” no outro jogo do grupo (XV de Piracicaba x Canaã-DF). O Nacional, por sua vez, precisa vencer e pode depender dos cartões amarelos para avançar. Isso porque os critérios de desempate na Copinha são, em ordem: número de vitórias; saldo de gols; número de gols feitos; menor número de cartões vermelhos; menor número de cartões amarelos; confronto direto; sorteio.

Como chega o Nacional-SP

O Nacional não conseguiu fazer jus, pelo menos por enquanto, ao fato de ser o dono da casa. Afinal, empatou na primeira rodada e perdeu na segunda. Se quiser sonhar com a classificação, precisará, dessa forma, derrotar a escrete vascaína.

Na hipótese de vencer o Vasco por 1 a 0 e ver o Canaã vencer o XV pelo mesmo placar, o time do DF avançaria, e XV e Nacional ficariam empatados em pontos, vitórias, saldo e número de gols.

Como chega Vasco

O Cruz-Maltino também não venceu na competição. Utilizando um time com mais jogadores sub-17, já que os do sub-20 estão, em sua maioria, com o elenco que disputará as rodadas iniciais do Carioca, a equipe do técnico Matheus Curopos não vem bem.

Foram empates em 1 a 1 com o XV, além de um 0 a 0 com o Canaã, pela segunda rodada. O destaque cruz-maltino foi, aliás, o goleiro Phillipe Gabriel. Com inúmeras defesas importantes, ele evitou a derrota vascaína nas duas primeiras partidas.

Com dois pontos, o Vasco surge empatado com o Canaã na segunda posição. Para avançar, umas simples vitória basta. Também será possível avançar com um empate, bastando que o XV de Piracicaba derrote o Canaã, em jogo que ocorre às 12h45 (de Brasília) desta sexta.

Nacional-SP x Vasco

3ª rodada da Copinha 2025 – Grupo 32

Data e horário: sexta-feira, 10/01/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo (SP)

NACIONAL-SP: Ryan; Bruce, Nicolas, Luiz e Lucas; Bolt, Wandeur e Manu; Molina, Ronaldy e Gabriel. Técnico: Valter dos Santos

VASCO: Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Wanyson, Bruno André e Riquelme Avellar; Igor Toledo, Euder e Lukas Zuccarello; André, Juninho e João Vitor. Técnico: Matheus Curopos

Árbitro: Rodrigo Gomes Paes Domingues (SP)

Auxiliares: João Petrucio Marimônio de Jesus dos Santos (SP) e Welber Venancio da Silva (SP)

Onde assistir: Cazé TV

