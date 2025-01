Sem Fabrício Bruno, Flamengo define zagueiro para pré-temporada nos EUA

O Flamengo embarca para os Estados Unidos, onde dará início à pré-temporada. Porém, o técnico Filipe Luís enfrentará uma mudança no elenco. O zagueiro Fabrício Bruno foi liberado para assinar seu novo vínculo com o Cruzeiro. Para preencher a vaga, o jovem João Carbone será o substituto. A informação inicial é do jornalista Vêne Casagrande.

João Carbone, zagueiro de origem, já teve participação na pré-temporada de 2024 sob o comando de Tite, quando chegou a atuar improvisado como lateral-esquerdo. Com apenas 19 anos, o atleta nasceu em Santa Catarina e chegou do Grêmio para integrar o elenco rubro-negro.

Carbone, aliás, integrou o elenco sub-17 do Flamengo que conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa em 2022. Além disso, o jovem atleta também se destacou ao conquistar o Brasileirão Sub-20 em 2023 e o inédito título da Libertadores Sub-20, onde atuou como titular.

O jovem defensor recentemente estendeu seu contrato com o Flamengo até o final de 2026. Antes disso, seu vínculo era válido até maio de 2025.

No país norte-americano, o Rubro-Negro tem confronto marcado com o São Paulo, no dia 19 de janeiro, pelo FC Series. Por este motivo, os jovens da base irão atuar nos primeiros duelos do Carioca.

