CBF procura Corinthians para jogo da Seleção pelas Eliminatórias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) planejava realizar o primeiro jogo da Seleção Brasileira em 2025 no Beira-Rio do Internacional ou na Arena do Grêmio. A ideia era homenagear as vítimas da enchente do ano passado. No entanto, devido à realização de shows nos estádios em março, a entidade busca alternativas para o confronto contra a Colômbia, marcado para 20 de março. Uma das opções é a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, após a negativa dos clubes gaúchos.

O Beira-Rio terá o show de Henrique e Juliano, e a Arena do Grêmio, Caetano Veloso e Maria Bethânia. A CBF trabalha para levar o jogo para a Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O clube do Parque São Jorge, aliás, não respondeu ao pedido da CBF.

Após o duelo contra a Colômbia, a delegação brasileira enfrentará a Argentina, possivelmente em Buenos Aires. A ideia da Confederação é facilitar o deslocamento dos jogadores na região Sudeste, visando a classificação direta para a Copa do Mundo de 2026. Apesar dos desafios logísticos, a expectativa é de uma reta final emocionante rumo ao Mundial.

A Seleção Brasileira ocupa a 5ª posição na classificação, com 18 pontos, um a menos que a Colômbia, próxima adversária. A Argentina lidera com 25 pontos.

