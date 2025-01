Ferj acata pedido dos grandes e amplia limite de estrangeiros no Carioca

A Ferj aprovou nesta quinta-feira (9) o pedido dos quatro grandes do Rio de Janeiro para aumento de limite de estrangeiros no Campeonato Carioca 2025. Dessa forma, a regra acompanhará a da CBF, que estipula um limite de nove estrangeiros por clube em uma partida.

O número anterior era de sete. Ainda assim, não há limite no que tange a inscrição dos estrangeiros na competição, assim como nos torneios da CBF.

LEIA MAIS: Quando começam os estaduais pelo Brasil em 2025? VEJA!

O pedido, aliás, partiu de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, que se manifestaram formalmente com o requerimento. No manifesto, de acordo com publicação do “ge” desta quinta, os clubes afirmam que os outros oito concorrentes (os pequenos) não se opuseram à opção.

O Campeonato Carioca, afinal, começa neste sábado (11), com três jogos. Às 16h (de Brasília), o Botafogo recebe o Maricá. Pouco depois, às 16h30, Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam na revanche da semifinal de 2024. Por fim, às 19h, Bangu e Portuguesa medem forças. A rodada segue no domingo com os outros três jogos: Flamengo x Boavista; Madureira x Volta Redonda; Fluminense x Sampaio Corrêa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.