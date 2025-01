Clube do Nordeste incentiva ação social envolvendo seu rendimento no Estadual

O Fluminense do Piauí, clube do Nordeste, divulgou, nesta quinta-feira (09), que deseja promover uma campanha social que envolve o seu rendimento na edição de 2025 do Estadual. Assim, o clube nordestino propõe a doação de 50 cestas básicas a instituições de caridade de Teresina a cada ponto que somar no Campeonato Piauiense. Ou seja, se a equipe assegurar 100% de aproveitamento no torneio, vai distribuir 1.800 cestas básicas.

O clube piauiense comunicou que as instituições que se interessem em receberem as doações,precisam realizar um cadastro na sede social do Fluminense do Piauí. Portanto, no CT Joca Claudino, na rua Riachuelo, 3900, no bairro Tabuleta, na zona Sul de Teresina. As cestas básicas vão ser entregues no último dia de cada mês, com começo em janeiro, de acordo com anúncio do clube nas redes sociais.

Confira a nota do clube do Nordeste.

O Fluminense Esporte Clube tem a honra de anunciar um projeto que une paixão pelo futebol e solidariedade. Para o Campeonato Piauiense 2025, cada ponto conquistado pelo Fluminense será revertido em 50 cestas básicas destinadas a entidades sociais de nosso estado.

Essa iniciativa reafirma nosso compromisso em apoiar projetos sociais que fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Queremos, juntos, transformar gols e vitórias em esperança e dignidade para quem mais precisa.

Como participar:

Entidades interessadas em receber as cestas básicas devem realizar cadastro junto ao nosso ponto de apoio:

???? Joca Claudino

???? Endereço: Rua Riachuelo, 3900, Tabuleta, Teresina-PI

Informações sobre as entregas:

As entregas das cestas básicas ocorrerão no último dia de cada mês, começando já em janeiro de 2025.

Estamos confiantes de que, com a força da nossa torcida e o desempenho em campo, construiremos uma corrente de solidariedade cada vez mais forte. Fluminense Esporte Clube. Juntos pelo esporte e pela solidariedade!

A equipe dedica os seus treinamentos apenas na disputa do Campeonato Piauiense, já que foi eliminada ainda na fase preliminar da Copa do Nordeste. O Estadual tem início no dia 11 de janeiro. A sua estreia, aliás, ocorre um dia depois da abertura do torneio em confronto com o Jacaré. A propósito, integra o Grupo A ao lado de Altos, Atlético do Piauí e River do Piuaí.

