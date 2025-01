Fluminense anuncia a contratação de Renê

O Fluminense anunciou no começo da noite desta quinta-feira (9) seu sexto reforço para a temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Renê, ex-Internacional. O jogador chega para um contrato até o fim de 2026 após encerrar seu vínculo com o Colorado. Desta forma, ele chega sem custos ao Tricolor.

“Estou muito feliz e motivado. O Fluminense é um grande clube, que tem pela frente um ano com campeonatos muito difíceis, mas com objetivos muito grandes. Já estou me ambientando, fui muito bem recebido. Agradeço a todos e espero ser muito feliz aqui com essa camisa tão pesada”, disse o jogador.

Segundo o próprio clube, aliás, ele realizou exames e assinou contrato nesta terça no CT Carlos Castilho. Renê chega, então, para reposição de Diogo Barbosa, que deixou o Flu rumo ao Fortaleza.

“Podem esperar de mim muita garra e muita luta dentro de campo, coragem para jogar, sem medo de errar. Acho que isso foi o que me trouxe até aqui. Espero conseguir aplicar tudo isso aqui no Tricolor, ser campeão e deixar a torcida muito feliz. Podem esperar o melhor de mim”, finalizou o lateral de 32 anos.

Além de Renê, o Fluminense já anunciou as chegadas de Marcelo Pitaluga (goleiro), Juan Freytes (zagueiro), Hércules (volante), Paulo Baya (atacante) e Joaquín Lavega (ponta). Canobbio, do Athletico, aliás, está muito próximo de ser o sétimo jogador desta lista.

Confira o anúncio do Fluminense

RENÊ É DO FLUMINENSE! ???????????????????????? pic.twitter.com/JbybtvLVp5 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 9, 2025

