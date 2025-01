Rivaldo rasga elogios ao Cruzeiro: ‘Grande contratação’

Rivaldo, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, destacou as novas contratações da janela de transferências do futebol brasileiro neste início de ano. O craque elogiou as contratações do Cruzeiro, seu ex-clube, destacando Gabigol como principal reforço da equipe mineira para 2025.

Rivaldo exaltou a trajetória de Gabriel Barbosa no Flamengo, onde o atacante tornou-se ídolo e conquistou títulos históricos em seis temporadas no clube carioca.

“Acho que o Cruzeiro fez uma grande contratação para este ano. O Gabigol foi ídolo do Flamengo por muitos anos e a torcida nunca vai esquecer o que ele fez, dando títulos, se entregando pelo time. Hoje ele vai para um Cruzeiro que está se reestruturando, buscando aqueles bons momentos com títulos e equipes fortes, é uma equipe grande e de tradição. O time tem tudo para jogar ainda melhor neste ano e chegar a mais finais como a da Sul-Americana ano passado e, claro, ganhar títulos nessa temporada”, destacou o pentacampeão em entrevista à “Betfair”.

Além de Gabigol, o Cruzeiro anunciou as contratações de outros nomes com histórico de protagonismo por onde atuaram: o atacante Dudu, ex-Palmeiras, e o lateral-direito Fagner, ex-Corinthians.

“Os reforços do time ajudam demais o time a ficar mais forte e voltar a ser aquele time que todos respeitam muito. Foi uma boa contratação, fiquei bem feliz de ver ele lá e também gostei das chegadas do Dudu e do Fagner, o time se reforçou bem”, avaliou.

Fortalecimento para o Cruzeiro

Para o ano de 2025, a Raposa busca dar continuidade ao projeto de fortalecimento do elenco e manter o alto nível de competitividade. Em 2024, a equipe mineira foi finalista da Copa Sul-Americana e terminou o Brasileirão na nona colocação. Rivaldo analisa que a torcida pode esperar um time ainda mais forte neste ano.

“O time tem tudo para jogar bem neste ano, mas só vamos saber se vai dar liga quando começar a jogar. Mas a princípio, acho que foram ótimas contratações. O Cruzeiro se destacou entre todos os clubes que fizeram contratações na janela de transferência. E vejo que devem conseguir se provar dentro de campo, ainda mais com o treinador que o time tem hoje”, finalizou Rivaldo.

