Palmeiras empata com o Oeste e garante a liderança do seu grupo na Copinha

O Palmeiras garantiu a primeira colocação do Grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quinta-feira (9), o Verdão levou um gol no fim do Oeste e empatou em 1 a 1, na Arena Barueri, e perdeu os 100% de aproveitamento na competição, após duas goleadas nos dois primeiros jogos. Riquelme Fillipi e Cauã Tavares marcaram os gols da partida.

Dessa maneira, o Palmeiras terminou a fase de grupos com sete pontos, contra cinco do Oeste, que também se classificou para a próxima fase. Santa Cruz-AC (2) e Náutico-RR (1) estão eliminados da Copinha.

Jogando em Barueri, o Palmeiras teve o controle das ações no primeiro tempo, criou algumas chances, mas não conseguiu tirar o zero do placar. A equipe sentiu a falta dos cinco jogadores que foram chamados para o elenco principal: Thalys, Luighi, Figueiredo, Benedetti e Allan. O Oeste, em poucos momentos, assustava o sistema defensivo do Verdão.

Palmeiras abre o placar no segundo tempo e Oeste empata

O panorama seguiu igual no segundo tempo. Com mais qualidade e posse de bola, o Verdão chegou ao primeiro gol aos 12 minutos. Gilberto fez ótimo cruzamento da direita e Riquelme Fillipi cabeceou sem chances para o goleiro. Foi o quarto gol do camisa 7 na competição.

Em seguida, Arthur fez boa jogada pela esquerda e sofreu a falta. Na cobrança, Gilberto bateu em direção do gol e obrigou o goleiro Vitor a fazer boa defesa. O Palmeiras seguiu em cima tentando ampliar para matar o jogo, enquanto o Oeste tinha dificuldade para atacar. Na reta final, João Gabriel quase marcou o segundo.

No entanto, a bola pune. O Palmeiras tentou cozinhar o jogo e acabou levando o gol de empate aos 43 minutos. Em cobrança de falta da direita, Cauã Tavares cabeceou e marcou. A bola ainda desviou no caminho e matou o goleiro do Verdão.

