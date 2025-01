Cruzeiro desaprova mudança no calendário do Estadual e prepara pedido

A diretoria do Cruzeiro manifestou insatisfação com a Federação Mineira de Futebol (FMF), após a entidade alterar a data da estreia do clube no Estadual de 2025. A mudança ocorreu a pedido da Rede Globo, que detém os direitos de transmissão do torneio.

Inicialmente, a Raposa realizaria sua estreia no domingo, 19 de janeiro. Agora, o primeiro jogo será contra a Tombense no dia 18, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão.

O problema é que, nesse mesmo dia, o Cruzeiro realiza sua pré-temporada e tem um compromisso contra o Atlético, no Estádio Inter&Co Soccer Week, pela FC Series. A partida está marcada para as 17h (de Brasília).

Em comunicado, o clube celeste expressou seu descontentamento com a situação. Também informou que entrou em contato com a FMF para manifestar sua insatisfação e que solicitará o adiamento da partida marcada para o dia 18.

