São Paulo tem interesse em Lucas Rosa, do Real Valladolid

Na busca por reforços para sua lateral-direita, o São Paulo sondou Lucas Rosa, do Real Valladolid. O jogador tem 24 anos, já passou por seleções de base e está na Europa desde 2018. O Tricolor chegou a pedir um empréstimo, negado pelos espanhóis, o que mostra a dificuldade da negociação.

Lucas Rosa é titular absoluto do Valladolid. Nesta temporada, esteve em campo em 19 dos 20 jogos do clube. Na temporada anterior, atuou em 36 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. Seu contrato com o clube espanhol vai até junho de 2026.

Após ter o pedido por empréstimo negado, o São Paulo solicitou o valor de mercado do jogador. O Valladolid ainda não apresentou resposta. Na posição, o Tricolor também negocia com Natanael, do Coritiba, e enfrenta concorrência do Atlético-MG.

