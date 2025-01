Fluminense encerra fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento

O Fluminense encerrou a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento. Já classificado para a próxima fase, o Tricolor entrou em campo com um time misto e venceu o Linense por 2 a 0, nesta quinta-feira (9), no Gilbertão. Assim, o time carioca confirmou a liderança isolada nesta terceira e última rodada do Grupo 10. Vagno, de falta, e Raphael (contra), um em cada tempo, anotaram os gols da vitória do Flu.

O próximo adversário do Fluminense será o CRB, vice-líder do Grupo 9, enquanto o Linense encara o Água Santa, primeiro do Grupo 9.

Dessa maneira, o Flu encerra a fase de grupos com três vitórias em três rodadas. Durante a campanha, o time carioca venceu a Inter de Limeira por 2 a 1, o Coimbra por 5 a 0 e bateu o Linense nesta quinta-feira no confronto direto pela liderança do Grupo 10. Assim, a equipe encerra a primeira fase com nove gols marcados e apenas um sofrido.

Por outro lado, o Linense também entrou em campo com a classificação garantida e encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo 10, com seis pontos. Ao todo, a equipe venceu o Coimbra por 5 a 2, bateu o Limeira por 1 a 0 e acabou sendo derrotada pelo Flu.

O Fluminense ainda é um dos maiores campeões da Copa São Paulo, com 5 títulos. O clube, porém, não levanta a taça desde 1989. Ano passado, o Tricolor acabou sendo eliminado na segunda fase, ao ser derrotado pelo Ituano.

Linense x Fluminense

Mesmo com alguns reservas, o Fluminense foi bem superior ao Linense e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo de forma merecida. Por outro lado, o Linense não fez um bom primeiro tempo e ficou devendo. A formação com três zagueiros não funcionou e a equipe foi facilmente superada pelos cariocas.

Na segunda, o Linense voltou com quatro alterações no time e tentou mudar a postura. O time até conseguiu pressionar o Flu nos minutos iniciais, mas foram os cariocas quem tiveram a chance mais perigosa. Em cobrança de falta, Gorgulho acertou a trave. Por outro lado, o Linense tentou levar perigo em finalizações de fora da área, mas parou em defesas do goleiro do Fluminense. Na reta final, o time pressionou em busca do empate, mas sem efetividade. Já nos acréscimos, João Lourenço fez linda jogada individual pela esquerda e cruzou para a pequena área. O zagueiro Raphael tentou cortar a bola, mas empurrou para a própria rede e confirmou o placar de 2 a 0 para o Flu.

