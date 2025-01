Cruzeiro recebe Bolasie e Matheus Pereira e espera por Fabrício Bruno

O Cruzeiro está com elenco quase completo para a pré-temporada nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (09), Bolasie e Matheus Pereira chegaram à Flórida e se juntaram ao grupo que já realiza treinamentos em Tampa desde a última segunda-feira (06).

A dupla estava de férias na Europa e ambas as situações já estavam previstas junto com a diretoria cruzeirense. O atacante congolês realizou o primeiro treinamento pelo clube, enquanto o meia brasileiro chegou só à noite e entra em campo apenas na sexta-feira (10). Outra cara nova no elenco, o atacante Marquinhos, apresentado nesta quinta, também já trabalha junto com o grupo.

O único jogador já anunciado que não está nos Estados Unidos é o zagueiro Fabrício Bruno. O novo reforço do Cruzeiro viaja para os Estados Unidos nesta sexta. O jogador passará por exames e, na sequência, integra o grupo de Fernando Diniz.

O Cruzeiro participará da FC Series, a antiga Florida Cup. No próximo dia 15, a Raposa encara o São Paulo. Depois, no dia 18, faz o clássico contra o Atlético Mineiro.

