Presidente do Botafogo abre o jogo sobre atrasos: ???Pessoas querendo tumultuar???

O presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, eleito em dezembro de 2024, revelou detalhes sobre as notícias relacionadas à falta de pagamento das premiações. O elenco alvinegro ameaça não retornar das férias até que a situação seja resolvida.

João Paulo, aliás, foi o representante do Botafogo no evento de lançamento do Campeonato Carioca, realizado na noite desta quinta-feira (09), na Zona Sul do Rio de Janeiro. Durante o evento, o presidente afirmou confiar na resolução do problema.

“Eu lamento muito as fake news, a desinformação. As pessoas estão querendo tumultuar o ambiente do campeão da América do Sul e brasileiro. É um clima extremamente vitorioso, temos jogadores na Seleção… É uma maldade o que estão tentando fazer. Nada disso vai abalar o Botafogo, a SAF e o John Textor. Tenho certeza de que vamos repetir o ano grandioso em 2025”, declarou o presidente.

Todavia, apensar das declarações, o Botafogo segue sem técnico, e o elenco ainda não confirmou presença na reapresentação marcada para o dia 14. Enquanto isso, as premiações pela conquista da Libertadores e do Brasileirão continuam pendentes de pagamento.

