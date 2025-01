Clube sul-matogrossense denuncia tentativa de manipulação na Copinha

Dourados-MS e Falcon-SE se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 13h, em Itaquaquecetuba, pela última rodada da fase de grupos da Copinha. Entretanto, a partida já entrou nos holofotes um dia antes da bola rolar. O treinador do clube do Mato Grosso do Sul, Alessandro dos Santos, denunciou uma tentativa de manipulação, sendo aliciado para que seu time facilitasse a partida para os sergipanos.

De acordo com Arnaldo Alves de Souza, presidente do Embu-Guaçu, parceiro do Dourados na Copinha, o treinador recebeu uma ligação de um número desconhecido. Nela, um homem que se identificou como Anderson Monteiro, solicitou que o clube facilitasse o jogo para o Falcon, em troca de benefícios, não especificados.

Santos recusou a proposta e reportou os fatos à diretoria do clube. Os dirigentes apresentaram, nesta quinta-feira (09), uma denúncia à Federação Paulista de Futebol.

O Dourados perdeu os dois primeiros jogos e já está eliminado da Copinha. Já o Falcon tem quatro pontos. Como Vila Nova e Aster se enfrentam no outro jogo do grupo, o Carcará precisa de uma vitória para se classificar para a próxima fase.

Em nota oficial, o Falcon afirmou que não conhece Anderson Monteiro. O clube sergipano adotou medidas junto a dirigentes do Dourados para averiguar o caso.

FPF investiga o caso

A Federação Paulista de Futebol, em meio de nota oficial, informou que já repassou o caso para a Polícia Civil. A entidade também recordou o caso que aconteceu na Copinha do ano passado, na partida entre Avaí e Nacional-SP. Confira a nota na íntegra:

A Federação Paulista de Futebol informa que tomou conhecimento de uma suposta tentativa de manipulação de resultado antes da partida Falcon (SE) x Dourados (MS), válida pela 3ª rodada da Copa São Paulo Sicredi 2025, a ser realizada nesta sexta-feira (10), e imediatamente acionou o Polícia Civil e a Stats Perform Integrity, empresa parceira responsável pelo monitoramento de casas de apostas em todo o mundo, para acompanhamento do grupo em questão.

Pelo segundo ano seguido, a FPF realiza uma ofensiva contra a manipulação de jogos na Copinha Sicredi por meio de palestras preventivas para atletas, membros de comissões técnicas e diretores das sedes com orientações e diretrizes.

A FPF é a entidade esportiva pioneira no combate à manipulação de competições e resultados, com ações práticas desde 2015, pela criação do Comitê de Integridade, monitoramento de partidas em tempo real e acordo de cooperação firmado em 2020 com a SIGA (Sport Integrity Global Alliance), principal organização de integridade no esporte.

