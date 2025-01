Jorginho é oferecido ao Palmeiras e pode deixar o Arsenal

Arsenal's Italian midfielder #20 Jorginho celebrates after Arsenal's English midfielder #41 Declan Rice scores the opening goal of the English Premier League football match between Arsenal and Brentford at the Emirates Stadium in London on March 9, 2024. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / (Photo by JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Com pouco espaço dentro do elenco do Arsenal, o volante Jorginho pode parar no futebol brasileiro. O jogador foi oferecido ao Palmeiras nesta janela de transferências. Mesmo tendo contrato com os Gunners até junho, o ítalo-brasileiro pode reforçar o Verdão no começo deste ano.

A negociação depende de um acordo entre as partes. A diretoria alviverde já se reuniu com empresários do jogador para tratar da transferência. Jorginho teria interesse de jogar no Brasil apenas por Palmeiras ou Flamengo, clubes com maior aporte financeiro e que disputarão o Super Mundial de Clubes. A ESPN divulgou as informações.

Apesar de ter nascido no Brasil, Jorginho nunca atuou no país. O volante fez as categorias de base no Hellas Verona. Depois, partiu para a Napoli, onde se destacou e chamou a atenção do futebol inglês. Primeiro, defendeu o Chelsea, onde conquistou a Champions League e o Mundial de Clubes, justamente vencendo o Palmeiras na final. Após quatro temporadas e meia nos Blues, se transferiu para o Arsenal, onde atuou em 69 partidas, com um gol e três assistências.

Jorginho também optou por defender a Seleção Italiana. Pela Azzurra, conquistou o título da Eurocopa em 2021.

