Gerenciado pelo pai de Endrick, lateral do Atlético fala sobre classificação

O atleta Lucas Souza, lateral do Atlético, que venceu a Francana por 3 a 0 nesta quinta-feira (5) na Copinha, fez sucesso nas redes sociais. Ele usou uma chuteira dourada reluzente durante a partida. Ao final do jogo, revelou que a chuteira foi um presente de Endrick, já que o pai do astro, Douglas Ramos, é seu empresário no futebol.

Aliás, Douglas Ramos, além de empresário do jogador, também administra a equipe do Zumbi, que derrotou o Flamengo na última quarta-feira, também em jogo da Copinha.

“Muito bonita, é presente do meu empresário, o pai do Endrick. Essa chuteira aqui é top e me ajudou bastante. Mas a nossa equipe venceu bem, está evoluindo bastante e criando uma casca cada vez mais forte”, disse o jogador ao final da partida.

Por fim, o Galinho avançou de fase e enfrentará o Botafogo SP. O time mineiro busca o seu quarto título da competição, e os jogadores um espaço no time profissional em 2025.

