Futebol Feminino do Fluminense se apresenta para a temporada 2025

Atletas do futebol feminino do Fluminense se reapresentaram para a nova temporada - (crédito: Foto: Reprodução/FFC)

Com o início de uma nova temporada, o elenco do Futebol Feminino do Fluminense se apresentou nesta quinta-feira (9). Assim, as Guerreiras se reuniram no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, para começar as atividades sob o comando do técnico Hoffmann.

Dessa forma, a gerente Amanda Storck e por toda a comissão técnica recepcionaram as atletas. Em seguida, elas partiram para as avaliações físicas e seguirão com a realização dos testes e exercícios na academia.

Além disso, na terça-feira (14), iniciam os treinos no campo e no domingo (19), o Tricolor disputará um amistoso contra o Kansas City Current B, dos Estados Unidos.

“Nossa pré-temporada já começa com esse amistoso, que vai nos ajudar na preparação para a Copa Rio. Então iniciamos focados. Vamos avaliar como elas estão fisicamente e então começar nossa rotina de treinos. Teremos algumas semanas para trabalharmos antes da estreia e vamos aproveitar ao máximo para iniciarmos bem a temporada e conseguirmos alcançar nossos objetivos”, disse o treinador ao site oficial do clube carioca.

