Internacional chega a acordo com Celtic pela contratação em definitivo de Bernabei

O Internacional e Celtic alcançaram um acerto pela negociação em definitivo do lateral-esquerdo Bernabei. Os gaúchos vão desembolsar 5,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 34 milhões na cotação atual). As partes também concordaram com um bônus de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões) caso o jogador alcance metas previstas. O contrato será válido por três anos.

O desfecho positivo é um alívio para o Colorado, que prolongou os seus esforços nas tratativas por meses. Afinal, o Inter e os escoceses discutiam os detalhes do negócio ainda durante o Campeonato Brasileiro. Contudo, o clube europeu solicitou que o debate voltasse à tona após o fim do torneio. Houve também uma valorização do argentino, já que ele foi eleito o melhor lateral-esquerdo da competição.

Em um primeiro momento, o Internacional fechou com Bernabei por empréstimo de uma temporada, em 2024. O vínculo e a prioridade de compra eram vigentes até o último dia de 2024. Os gaúchos não conseguiram aproveitar esta vantagem, mesmo assim as tratativas prosseguiram. O Colorado até enviou uma oferta, mas recusada pelo Celtic. Apesar disso, o clube brasileiro permaneceu otimista e insistiu no negócio até concretizar a aquisição do atleta.

O lateral-esquerdo não esteve na reapresentação junto ao elenco para a pré-temporada. Isso porque como o vínculo de empréstimo com o Inter expirou, ele precisava esperar uma conclusão das conversas. De férias na Argentina, o jogador é aguardado em Porto Alegre nos próximos dias.

Inter tem cinco contratações engatilhadas

Com o desfecho positivo, o clube gaúcho teve êxito em uma das suas prioridades. Há ainda situações encaminhadas pela chegada do volante Rômulo, além dos atacantes Carbonero e Vitinho, que devem fechar por empréstimo. Já a investida por Rodríguez é por uma contratação em definitivo junto ao Fortaleza de Bogotá. O próximo passo deve ser focar na chegada de um zagueiro. Após negativa do CSKA Moscou em oferta por Rocha, o principal alvo passa a ser Samir. O defensor está sem espaço no Tigres, do México, e busca uma rescisão contratual.

