Preguiça dos cartolas está matando o Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca começa neste sábado, infelizmente da forma mais esvaziada possível. Dois grandes clubes estarão em ação: o Botafogo estreia diante do novato Maricá, no Nilton Santos, e o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, em São Januário. Ambos estarão representados em campo por times de garotos, não serão nem mesmo os reservas. No caso do Glorioso, o elenco principal nem voltou das férias.

No domingo, o Flamengo inicia a disputa da competição atuando em Sergipe. Isso mesmo! A estreia do Rubro-Negro diante do Boavista será na Arena Batistão, em Aracaju. E, claro, com um time de jovens. Pior: o elenco principal nem estará no Brasil, já que fará amistosos nos EUA. Também no domingo, e sem os titulares, o Fluminense joga com o Sampaio Corrêa no Estádio de Moça Bonita.

Carioca tem fórmula inviável

O curioso é que, pelo quinto ano consecutivo, o Carioca tem o mesmo regulamento. Turno único com 11 rodadas, com os quatro primeiros colocados se classificando para a semifinais. O incrível é que a própria Federação do Rio admite que a fórmula é inviável ao ver que os principais filiados ignoram os riscos da disputa e escalam as equipes mais improváveis.

Como é um torneio por pontos corridos, os tropeços que por ventura aconteçam com os garotos em campo podem inviabilizar a classificação para as semifinais. Mas quem se importa em não ganhar o título carioca? Essa é a questão que os cartolas se recusam a tentar resolver.

Aquela que já foi a mais aguardada competição do país perdeu todo o charme e prestígio. E não precisa ser assim. Basta deixar a preguiça de lado e buscar uma solução mais criativa e atraente para o público. Cortando rodadas e dando mais tempo aos grandes clubes para se prepararem de forma adequada. E olha que temos no Rio o atual campeão brasileiro e os últimos três campeões da Libertadores da América. Um luxo jogado no lixo…

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.