Mauro Icardi supera polêmicas e assume namoro: ‘Escrito nas estrelas’

Mauro Icardi deixou a paixão falar mais alto e resolveu proclamar seu amor por China Suárez nas redes sociais. Esta é a primeira vez que o jogador compartilha registros a sos com a atriz argentina, confirmando os rumores de namoro. Os dois mantinham a relação fora das redes sociais por conta da forte resistência de internautas pelos boatos de traição à Wanda Nara – mãe da filha do atacante do Galatasaray.

O argentino não economizou nas palavras para entalecer a nova namorada e a boa fase do casal. Vale frisar que a oficialização do romance ocorre em meio ao turbulento processo de divórcio com Wanda Nara.

“Dizem que as melhores histórias começam quando menos se espera… Quem sabe… Coisas do destino… aquele destino que sempre dá um jeito de unir duas pessoas. Não importa quanto tempo passe ou quantos caminhos têm que ser trilhados”, iniciou Icard em seu Instagram.

“Porque há encontros que parecem estar escritos nas estrelas, que desde crianças olhávamos juntos todas as noites e sonhávamos com tantas coisas. Hoje não preciso de mais sinais, sei que com você estou onde deveria estar”, completou.

Fotos com filhas

O atacante já havia assumido China Suárez horas antes em uma publicação junto às filhas, mas sem qualquer registro dos dois como casal. A legenda escolhida por ele, que dizia “o amor vence o ódio”, causou muita polêmica ao repercutir como indireta à Wanda e ao hate sofrido pelas polêmicas.

A atriz, modelo e cantora China Suárez surgiu como pivô da separação de Wanda e Icardi. Informações da mídia local indicam que Nara descobriu mensagens entre eles quando ainda estava casada.

Denúncia contra Mauro Icardi

Na última polêmica envolvendo o conturbado processo de divórcio do ex-casal, Wanda acusou o ex-marido de chantagem. Nara alega que o jogador tem usado vídeos íntimos deles dois, que ela desconhecia, como forma de extorsão desde o término em meados de 2024.

“Tenho todas as mensagens e entreguei tudo para a Justiça quando me separei dele. Ele jura que vai fazer minha vida ficar impossível. Prometeu me destruir e pagar o que tiver de pagar para arruinar minha vida”, confessou ao programa “LAM”, da emissora “America TV”.

